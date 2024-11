Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Versuchte gefährliche Körperverletzung mit Pkw in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 04.11.24, gegen 08:30 Uhr stellten zwei Mitarbeiter der Stadt Greifswald in der Friedrich-Löffler-Straße einen PKW VW Caddy eines Schädlingsbekämpfers fest, der im Haltebereich einer Bushaltestelle stand und diese blockierte. Als die Beamten den 25-jährigen Fahrer, der noch am Steuer seines parkenden Wagens saß, ansprachen und aufforderten, sein Fahrzeug wegzufahren, reagierte dieser nicht.

Da er die Busse am Halten hinderte, entschlossen sich die Mitarbeiter der Stadt Greifswald, dem Fahrer eine Verwarnung auszusprechen. Als sich eine Mitarbeiterin vor das Fahrzeug des 25-Jährigen stellte, um die Situation und das Kennzeichen zu fotografieren, fuhr dieser los und auf die Frau zu. Die 60-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nur durch ein aktives Ausweichen und einen Sprung zur Seite verhindern. Einige hundert Meter weiter konnten Mitarbeiter der Stadt das Fahrzeug stoppen und verständigten die Polizei.

Der 25-jährige Beschuldigte äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.

Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

