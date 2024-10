POL-ANK: 81-Jährige bei Alleinunfall mit Pkw in Greifswald schwer verletzt

Insel Usedom (ots) - Am 25.10.2024, gegen 22:52 Uhr erhielten die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf den Hinweis, dass auf der Landstraße 266 zwischen Ahlbeck und Korswandt eine männliche Person mit einem Gasbrenner unterwegs sei. Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich eine männliche Person mit einem Gasbrenner fest, die zuvor in ein Hotel in Korswandt ...

mehr