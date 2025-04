Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Stapelfeld - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 30. April 2025 gegen 11:21 Uhr kam es auf der Straße Südkamp, Ecke Holtestraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Lastrup schwere Verletzungen erlitt. Der 15-Jährige befuhr gemeinsam mit einem Freund die Straße Südkamp. Sie beabsichtigten mit ihren Rollern die Holtestraße zu queren, der 15-jährige übersah hierbei den Lkw eines 49-jährigen Mannes aus Essen (Old.). Bei dem Zusammenstoß wurde der 15-Jährige schwerverletzt, er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben den Kräften der Polizei waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell