Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Räuberische Erpressung

Am Dienstag, 29. April 2025 gegen 23:30 Uhr verschafften sich zwei maskierte Männer gewaltsam Zutritt zu Parzelle auf der Campinganlage Kokenmühle. Sie begaben sich in das Schlafzimmer einer 53-jährigen Frau und bedrohten diese. Die derzeit unbekannten Täter forderten unter anderem Bargeld und flohen anschließend mit ihrer Beute. Die Männer wurden durch die 53-Jährige wie folgt beschrieben: Täter 1:

- 1,70 m - 1,80 m groß - Schwarze Maske im Gesicht getragen - Schlitz im Bereich der Augen sowie des Mundes - Schwarzen Pullover getragen - Hellblaue Jeans getragen - Hochdeutsch gesprochen - In der Hand eine Art Eisenstange festgehalten - Ca. 30 - 35 Jahre alt

Täter 2:

- 1,60 m - 1,70 m groß - Schwarze Bekleidung - Identische Maske im Gesicht getragen wie Täter 1

Das Opfer blieb unverletzt, genauere Angaben zum Diebesgut können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

Hinweise auf die Männer nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) oder die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Bakum - Kupferdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 21. April 2025 00:00 Uhr bis Montag, 28. April 2025 12:30 Uhr an eine Windkraftanlage nahe der Straße Hasenberg. Dort verschafften sie sich Zugang zu einer Windkraftanlage die derzeit nicht im Betrieb ist und entwenden diverse Kupferkabel. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 22. April 2025 08:00 Uhr bis Freitag, 25. April 2025 11:00 Uhr die Fangnetze eines Sportvereins in der Straße Am Sportplatz. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. April 2025 in der Zeit zwischen 05:50 Uhr bis 14:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 39-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte ihren Pkw, einen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. April 2025 in der Zeit zwischen 17:55 Uhr bis 19:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 24-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen Citroen Xsara Picasso am Fahrbahnrand der Straße Achtern Diek abgestellt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell