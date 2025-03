Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Alten- und Pflegeheim

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Straße Am Wohld in Kiel - Hasseldieksdamm.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell