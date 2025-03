FW-Kiel: Einsatzmeldung | Gemeinsamer Einsatz von Polizei und Feuerwehr am UKSH

Kiel (ots) - Der Brandeinsatz in der Straße Alter Nienbrügger Weg in Kiel - Suchsdorf ist beendet. In der Nacht zum Mittwoch erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte gegen 02:20 Uhr eine Notrufmeldung über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zudem soll eine Person zurück in die Wohnung gelaufen sein, um eigene Löschversuche ...

