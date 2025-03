Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Ereignisreicher Nachmittag für Rettungskräfte in Kiel

Kiel (ots)

In einem Labor der technischen Fakultät der Universität Kiel im Stadtteil Gaarden ist es am Nachmittag zum Austritt einer geringen Menge von Quecksilber gekommen. Daraufhin wurden 45 Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Technische Hilfeleistung groß mit Gefahrstoffaustritt" alarmiert. Während der Forschungstätigkeit an einem Mikroskop zerbrach eine spezielle Quecksilberlampe. Die Labor-Mitarbeiter sorgten umgehend für eine Belüftung und Räumung des Gebäudes. Da Quecksilber mit giftigen und ätzenden Eigenschaften als Gefahrstoff gilt, wurden umfangreiche Maßnahmen zur Aufnahme des Quecksilbers und zum Schutz der Einsatzkräfte vorbereitet. Einsatzkräfte mit Chemikalienschutzanzügen nahmen das Quecksilber auf bzw. dämmten den Austritt ein. Das entsprechende Labor wurde versiegelt und wird durch eine Fachfirma gereinigt werden müssen. Insgesamt wurden zwei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann verletzt bzw. zur medizinischen Abklärung einem Krankenhaus zugeführt. Nachdem das Gebäude ausreichend belüftet wurde, konnte gegen 20:00 Uhr der Einsatz beendet werden.

Während dieses Einsatzes wurde parallel eine Rauch- und Geruchsentwicklung aus einer Papierpresse eines Familia-Marktes in Kiel Dietrichsdorf gemeldet. Umgehend fuhren Einsatzkräfte der Hauptwache zur Einsatzstelle, welche durch drei Freiwillige Feuerwehren und den Rettungsdienst unterstützt wurden. Vor Ort wurde die Papierpresse vom Gebäude entfernt und teilweise leergeräumt. Ein unsachgemäß entsorgter Laptop samt Powerbank hatten Pappreste in Brand gesteckt, die schnell abgelöscht werden konnten. Die 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendeten gegen 18:30 Uhr den Einsatz.

