RLS NORD: Vermisster 44-jähriger Mann aus Flensburg bedarf dringend ärztlicher Hilfe, Polizei bittet bei der Suche um Hilfe der Bevölkerung und der Medien. 16.02.2025, 13:55 Uhr

Flensburg (ots) - Der am Abend des 29.10.2024 aus Flensburg vermisste Harald M. konnte auf Grund eines Hinweises aus der Bevölkerung noch in der Nacht aufgefunden werden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese und das Foto nicht weiter zu verbreiten. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

