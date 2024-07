Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 25.07.2024, 21:00 Uhr bis 26.07.2024, 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Zum Buscherhof" ein. Der oder die Täter gelangten über ein Kellerfenster in das Haus. Im Zuge der ersten polizeilichen Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass im gesamten Haus das Mobiliar nach Diebesgut durchsucht bzw. durchwühlt wurde. Derzeit steht noch nicht fest, in welchem Umfang die Hauseigentümer durch den Einbruch geschädigt wurden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. /ms (599)

