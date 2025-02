Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 25.02.2025: Forstmaschine bei Edemissen beschädigt

Peine (ots)

Am Vormittag des 25.02. wurde in einem Waldstück nördlich von Edemissen, zwischen Ankensen und Plockhorst, die Beschädigung einer Forstmaschine festgestellt. Seit dem vorangegangenen Abend haben bislang Unbekannte einen an der Maschine angebrachten Feuerlöscher demontiert und anschließend gezielt unter die Motorabdeckung entleert. Durch das eindringende Löschpulver ist ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können oder Spaziergänger die Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Edemissen unter 05176 97648-0

