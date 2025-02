POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.02.2025.

Peine (ots) - Einbruchdiebstahl Am 17.02.25 zwischen 07:30 Uhr und 15:10 Uhr kam es in einer Kindertagesstätte in der Margaretenstraße in Peine zu einem Diebstahl. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Zwischen Donnerstag, 20.02.25, 04:30 Uhr und Freitag, 21.02.25, 04:37 Uhr wurde eine Außentür der Turnhalle in Groß ...

mehr