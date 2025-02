Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 24.02.2025: Brennendes Auto in Peine

Peine (ots)

Gegen 07:45 Uhr am 24.02. ist die Polizei in Peine zu einem brennenden Wagen auf der B444, der sogenannten "Feuerwehrkreuzung, nahe der FTZ gerufen worden. Dort ist ein VW, nach ersten Erkenntnissen infolge eines technischen Defekts, in Brand geraten und stand bald in Vollbrand. Die Feuerwehr ist im Einsatz gewesen und hat den Wagen abgelöscht. Die Straße war zeitweise vollgesperrt, später noch teilweise. Der Wagen ist nach dem Löschen abgeschleppt worden und die Straßenmeisterei hat die Brandstelle in Augenschein genommen, um eine etwaige Beschädigung der Fahrbahndecke einschätzen zu können. Es gibt keinen akuten Bedarf an Reparaturen, so dass die Straße wieder freigegeben werden konnte.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell