POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 23.02.25

Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 23.02.25

Peine

Körperverletzung

Am 22.02.25 kam es gegen 16 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 21jährigen und einem 18jährigen mit einem 31jährigen. Hierbei schlugen die beiden Beschuldigten dem 31jährigen mit Fäusten in Gesicht und Bauch. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Im Rahmen eines Kreisklassenspiels in Woltwiesche kam es am 22.02.25 gegen 15:25 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Spielern. Diese entwickelte sich in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Spieler und ein Zuschauer zwei gegenerische Spieler schlugen und traten. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 21.02.25, 20 Uhr und dem 22.02.25, 07:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines geparkten Pkw VW Transporter durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Auch in Vechelde, dort in der Fürstenauer Straße, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Am 22.02.25 zwischen 12 Uhr und 14 Uhr wurde dort die Heckscheibe eines geparkten BMW beschädigt. Sachbeschädigung In Adenstedt kam es am 22.02.25 gegen 17 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch 3 Jugendliche. Diese warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Großen Straße ein und flüchteten in unbekannte Richtung.

In Hohenhameln kam es im Zeitraum zwischen dem 17.02.25 und dem 20.02.25 zu Sachbeschädigungen beim Angelverein Am Pfannteich. Dort wurden diverse Außengarnituren beschädigt, die Tür des Vereinsheimes wurde mit verschiedenen Symbolen beschmiert.

Verkehrsunfall

Am 22.02.25 um 11 Uhr kam es auf der Braunschweiger Straße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Dort löste sich der Anhänger eines Skoda und prallte gegen einen entgegenkommenden Toyota. Die Beifahrerin des Toyota wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Toyota verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am 22.02.25 um 21:58 Uhr kam es auf der Celler Straße in Peine zu einem Auffahrunfall. Ein 78jähriger fuhr mit seinem Citroen auf einen verkehrsbedingt wartenden VW Polo auf. Beide Fahrzeuge waren dadurch nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Polo und die Mitinsassen des Citroen wurden leicht verletzt in das Klinikum Peine gebracht. Der Fahrer des Citroen hatte einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille. Daher wurde im eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

