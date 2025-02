POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2025.

Peine (ots) - Gegen 07:45 Uhr am 24.02. ist die Polizei in Peine zu einem brennenden Wagen auf der B444, der sogenannten "Feuerwehrkreuzung, nahe der FTZ gerufen worden. Dort ist ein VW, nach ersten Erkenntnissen infolge eines technischen Defekts, in Brand geraten und stand bald in Vollbrand. Die Feuerwehr ist im Einsatz gewesen und hat den Wagen abgelöscht. Die ...

mehr