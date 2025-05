Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt (Lutten) - Zimmerbrand in Einfamilienhaus Am Nachmittag des 30.04.2025 kam es gegen 16:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Kornstraße in Lutten. Der 20-jährige Brandentdecker wurde bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lutten, Goldenstedt und Vechta waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zügig löschen, sodass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahren unter Einfluss von BTM Am 30.04.2025, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Lohner mit einem PKW die Bakumer Straße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus wird im Rahmen eines Drogenvortests eine Beeinflussung durch THC und Amphetamine vorliegt. Die Weiterfahrt wird untersagt. Eine Blutprobe wird entnommen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am 01.05.2025, gegen 00:50 Uhr befährt ein 39-jähriger Lohne mit seinem Pkw die Dinklager Straße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus wird im Rahmen eines Atemalkoholtest eine Beeinflussung 2,36 Promille festgestellt. Zudem besteht für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wird untersagt. Eine Blutprobe wird entnommen.

Lohne - Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw Im Zeitraum vom 30.04.2025, gegen 22:00 Uhr, bis zum 01.05.2025, gegen 03:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Keetstraße in Lohne zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannter Täter schlugen die Seitenscheibe ein und entwendeten ein Portmonee samt Inhalt. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder im Laufe des Abends verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Einbruchdiebstahl aus einem Pkw Im Zeitraum vom 30.04.2025 gegen 17:00 Uhr bis zum 01.05.2025 gegen 01:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Füchteler Straße 8 in Vechta zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem PKW. Bislang unbekannter Täter schlägt die Seitenscheibe hinten rechts des betroffenen PKWs ein und entwendet aus dem PKW eine Tasche samt Inhalt. Täterhinweise können an die Polizei Vechta (044419430) mitgeteilt werden.

