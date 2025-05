Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 02.05.2025, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr, hatte ein 65jähriger Friesoyther seinen schwarzen Pkw Mercedes Benz ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen in der Langen Straße in Friesoythe in Höhe eines Modegeschäftes geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass der linke Seitenspiegel beschädigt war. Der unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Auffahrunfall mit alkoholisiertem Verursacher

Am Freitag, 02.05.2025, kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße in Friesoythe kurz vor der B 401. Ein 33jähriger Saterländer war mit seinem Pkw auf einen Pkw eines 24jährigen Niederländers aufgefahren. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 6500 EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch bei dem Saterländer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

