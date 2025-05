Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 04.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49661 Cloppenburg- Diebstahl eines Rollers

Am Samstag, den 03.Mai 2025 gegen 22:32 Uhr wurde in der Schwalbenstraße in Cloppenburg durch zwei bislang unbekannte Personen ein Piaggio Roller von der Hofeinfahrt geschoben und komplett entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 750,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471-1860-115 entgegen.

49624 Löningen- Brand einer Mülltonne

In der Zeit von Samstag, 03. Mai, 01:15 Uhr bis 05:00 Uhr geriet eine Mülltonne in der Bremer Straße in Löningen in Brand. Die Mülltonne befand sich zu diesem Zeitpunkt zwecks Abholung am Straßenrand. Der Brand konnte erst am nächsten Morgen entdeckt werden. Ein weiterer Schaden ist nicht entstanden. Sachdienliche Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432803840 entgegen.

49624 Löningen- Brand eins leerstehenden Gewerbeobjekts

Am Samstag, den 03. Mai 2025 gegen 23:03 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein derzeit leerstehendes Gewerbeobjekt in der Bremer Straße in Löningen in Brand. Durch den Brand gerieten feste Gebäudeteile in Mitleidenschaft, sodass hoher Sachschaden entstanden ist. Die FF Löningen konnte den Brand löschen. Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizei Löningen unter Tel.: 05432803840 entgegen.

49688 Lastrup- Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, den 30. April gegen 14:02 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 15 -jähriger Rollerfahrer aus Molbergen auf der Kneheimer Straße in Lastrup kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Kleinkraftradführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug nicht versichert wurde. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

49692 Cappeln- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, den 03.05.2025 gegen 09:22 Uhr befuhr ein 32- jähriger PKW -Führer aus Cappeln die Hauptstraße von Cloppenburg aus kommend in Fahrtrichtung Sevelten. In Höhe der Kreuzung kreuzt ein 60- Jähriger aus Cappeln mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Dieks Möhlen, ohne auf den vorfahrtberechtigten PKW zu achten. Es kommt zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus Cloppenburg verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell