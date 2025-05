Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Löningen vom 03.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Aufbruch eines Zigarettenautomaten Am Freitag dem 02.05.2025 gegen 02:00 Uhr kam es in der Museumstraße in Cloppenburg zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten, indem dieser aufgehebelt wurde. Über den Umfang des Diebesgutes könne noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen (04471/18600).

Emstek, Einbruch in Apotheke

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Emstek Am Markt zu einem Einbruch in eine Apotheke. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld aus einer Kasse. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emstek oder Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Löningen, Brand einer Mülltonne

Am Freitagabend kam es in der Löningen erneut zu einem Brand einer Mülltonne. Dieses Mal geriet eine Mülltonne in der Angelbecker Straße in Brand. Zur Ursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Garrel, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag gegen 11:40 Uhr kam es in der Thüler Straße in Garrel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Garreler leicht verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Leichtkraftrad die o.g. Straße aus Garrel kommend und beabsichtigte nach Links auf ein Grundstück einzubiegen. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Kradfahrer auf, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte.

Garrel, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, dem 02.05.25 gegen 14:00 Uhr kam es in der Thüler Straße in Garrel zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 63-jähriger Oldenburger bog mit seinem Kleintransporter von einem Grundstück auf die Thüler Straße ein und übersah dabei eine 17-jähriger Radfahrerin aus Garrel. Diese stürzte und verletzte sich leicht.

