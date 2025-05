POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03./04.05.25

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag, dem 02.05.2025, befuhr gegen 16:00 Uhr eine 14-Jährige aus Vechta mit ihrem E-Scooter den Parkplatz eines Lebensmittelhändlers am Falkenweg in Richtung Fuß-/Radweg der Falkenrotter Straße. Sie beabsichtigte anschließend, auf diesen in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 28-Jährigen E-Bike ...

mehr