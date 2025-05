Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung Am Sonntag, 04. Mai 2025 gegen 01:00 Uhr kam es in der Hagener Straße auf dem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw, Citroen C3, der vor dem Haus abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 04. Mai 2025 in ...

