Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 05. Mai 2025 gegen 08:05 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person einen Pkw, Ford Focus, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Neuer Markt abgestellt worden war. Der rechte hintere Reifen wurde in der Art beschädigt, dass dieser Luft verliert. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Am Montag, 05. Mai 2025 gegen 16:21 Uhr kam es auf dem Dinklager Ring zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw, VW Passat mit Cloppenburger Ortskennung die Straße Dinklager Ring. Trotz Rechtskurve setzte er zum Überholen an, hierdurch musste ein Verkehrsteilnehmer ausweichen, ein weiterer konnte einen Zusammenstoß aufgrund eines Bremsmanövers verhindern. Die Polizei sucht nun die Verkehrsteilnehmer, die durch den Pkw gefährdet worden sind. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 03. Mai 2025 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 62-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen Renault Austral auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Falkenrotter Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell