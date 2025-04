Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Rückhaltebecken

Gotha (ots)

In der Nacht vom 11. April auf den 12. April kam es zu einer schweren Sachbeschädigung an einem Regenrückhaltebecken im Bereich der Rudolfstraße (Gewerbegebiet Süd). Bislang unbekannte Täter rissen mehrere Stahlgitterstäbe sowie Abdeckplatten aus der Verankerung und versenkten diese im Rückhaltebecken. Zudem wurden Verschraubungen an mehreren Geländerpfosten erheblich beschädigt. Etwa die Hälfte der fehlenden Gitterstäbe konnte zwischenzeitlich im Becken aufgefunden und geborgen werden. Der Verbleib der übrigen Stäbe ist bislang unklar. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0097888/2025) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell