POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf -Wildschweine im Stadtgebiet von Vallendar unterwegs

Bendorf, Engerser Straße (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 30.12.2024 und dem 01.01.2025 kam es in Bendorf zu einem Diebstahl. Der E-Scooter stand im betreffenden Zeitraum mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer vor dem REWE Markt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den E-Scooter. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Täterhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf ...

mehr