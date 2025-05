Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 06. Mai 2025 gegen 17:58 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw von der Mehrenkamper Straße nach links auf die Schwaneburger Straße. In diesem Moment überholte ein 16-jähriger aus Friesoythe mit Leichtkraftrad den Pkw des 66-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, der 16-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 11.500,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. Mai 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Ssangyong Rexton an der Elbestraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

