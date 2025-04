Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B491 zwischen Engen und Tuttlingen (21.04.2025)

Engen, B491 (ots)

Am Montagnachmittag ist auf der Bundesstraße 491 zwischen Engen und Tuttlingen ein Unfall passiert, bei dem eine Person verletzt worden ist. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin war hinter einem VW Golf einer 85-Jährigen von Engen in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf Höhe eines Feldwegs erkannte die 22-Jährige zu spät, dass die Seniorin nach links abbog und setzte zum Überholen an. In der Folge prallte der Mercedes in die Seite des Golfs. Der 89-jährige Beifahrer in dem VW erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Blechschadens dürfte bei insgesamt etwa 11.000 Euro liegen.

