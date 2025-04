Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 zwischen Gottmadingen und der Landesgrenze - Auto überschlägt sich (21.04.2025)

Gottmadingen, B34 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Bundesstraße 34 zwischen Gottmadingen und der Schweizer Grenze ereignet hat. Ein 85-jähriger Mazda-Fahrer bog von einer Seitenstraße nach links auf die B34 ab, und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, in Richtung Gottmadingen fahrenden Opel eines 81-Jährigen. In Folge des Aufpralls überschlug sich der Opel mehrfach. Der verletzte 81-Jährige befreite sich jedoch noch selbstständig aus dem demolierten Auto. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in eine Klinik. Am Opel, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

