Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger per Vollstreckungshaftbefehl gesucht: 5 Monate Freiheitsstrafe

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 4. April 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 18:05 Uhr einen jungen Mann im Personentunnel des Hauptbahnhofes Magdeburg. Den Einsatzkräften gab der 22-Jährige gegenüber an, keinerlei Ausweisdokumente mitzuführen. Eine Nachschau in seiner Bauchtasche brachte jedoch einen Personalausweis, ausgestellt auf seine Person, zum Vorschein. Bei dem sich anschließenden Abgleich seiner Daten im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass gegen den Deutschen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatanwaltschaft Stuttgart vorlag. Wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilte ihn das Amtsgericht Böblingen im Oktober des vergangenen Jahres zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Diese Haftstrafe trat er, trotz Ladung zum Strafantritt, nicht an. Zudem war er unbekannten Aufenthaltes. Demnach erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft vor zwei Monaten den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen. Er wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme und den Aufenthaltsort des Mannes informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell