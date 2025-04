Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Rucksack löst Polizeieinsatz am Bahnhof aus

Bitterfeld (ots)

Am Donnerstag, den 3. April 2025 informierte um 14:23 Uhr die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen herrenlosen Rucksack am Bahnhof in Bitterfeld. Verständigte Einsatzkräfte fuhren umgehend mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Das schwarz-gelbe Gepäckstück befand sich auf einer Sitzbank auf dem Bahnsteig 4, konnte keiner Person zugeordnet werden und dessen Inhalt war für die Beamten nicht einsehbar. Demnach wurde der Bereich abgesperrt und eine Diensthundeführerin mit ihrer Sprengstoffspürhündin angefordert. Das Team war kurze Zeit später vor Ort und begann sofort mit der Arbeit. Nachdem die vierbeinige Kollegin kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies, wurde der Rucksack als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche Gegenstände, jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Besitzer. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde dieser der Deutschen Bahn als Fundsache übergeben. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes sowie der beginnenden Osterferien in Sachsen-Anhalt und dem damit erhöhten Reiseaufkommen eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell