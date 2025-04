Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich drei Objekte besprüht: 46-Jähriger mutmaßlicher Graffititäter gestellt

Magdeburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 3. April 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 05:38 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine verbale Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Magdeburg. Verständigte Beamte begaben sich unverzüglich in Richtung des Ereignisortes und nahmen sich dem Sachverhalt an. Ein 46-Jähriger war dabei stark alkoholisiert und reagierte gegenüber den Bundespolizisten von vorn herein aggressiv. Zudem hatte der Deutsche frische blaue und silberne Farbanhaftungen an seinen Händen und führte einen Stoffbeutel mit den entsprechenden Spraydosen mit sich. Es erfolgte die Mitnahme in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei, da sich der Straftatverdacht gegen den Mann zunehmend erhärtete: Auf der Ladestraße wurde kurz zuvor ein frisch angebrachtes Graffiti von circa zwei Quadratmeter Fläche, in selbigen Farben, wie der Herr bei und an sich hatte, festgestellt. Zudem meldetet die Deutsche Bahn um 06:45 Uhr zwei großflächig besprühte Intercitys von circa 15 Quadratmetern in der Abstellgruppe Nord am Hauptbahnhof. Bei dieser Sachverhaltsaufnahme wurden gleiche Schriftzüge, wie bei dem ersten Graffiti dokumentiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,69 Pro-mille bei dem Tatverdächtigen. Die aufgefundenen Spraydosen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

