Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 61-Jähriger reist ohne Ticket, schreit lautstark, widersetzt sich und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Stendal (ots)

Am Freitag, den 4. April 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 09:27 Uhr über eine männliche Person in einem Intercityexpress informiert, welche bei der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorweisen konnte, anschließend in eine Toilette ging und dort verblieb. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Hannover und wurde für die polizeilichen Maßnahmen über Stendal umgeleitet. Verständigte Beamte der Bundespolizei waren mit Ankunft des Expresses am Hauptbahnhof Stendal, Bahnsteig 1 und nahmen sich dem Sachverhalt an. Auch mehrmaliges Ansprechen durch die Einsatzkräfte ignorierte der 61-Jährige. Im Weiteren erfassten die Beamten die Arme des Mannes, um ihn aus dem Zug zu führen. Hierbei widersetzte er sich der Maßnahme. Er sperrte sich gegen diese und schrie lautstark. Infolgedessen musste der Deutsche fixiert und gefesselt werden. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung erfolgte die Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Er erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

