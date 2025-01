POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Baustoffen in Becheln

Hachenburg (ots) - Am 31.01.2025, gegen 11:00 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw VW Touran die Bismarckstraße in Bad Marienberg aus Richtung Zinhain kommend und beabsichtigte weiter in Richtung Neuer Weg zu fahren. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw ebenso die Bismarckstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe des dortigen Rossmanns fuhr der Unfallverursacher zu weit auf die Gegenfahrspur, ...

