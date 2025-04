Polizei Braunschweig

POL-BS: Neun Fahrten unter Alkohol am Wochenende

Braunschweig (ots)

14.04.2025

Vier Alkoholfahrten münden in Verkehrsunfall

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf der A2 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine 35-jähriger Berlinerin fiel einer Streife auf, weil sie zwischen Rennau und Braunschweig Schlangenlinien fuhr, stark in der Geschwindigkeit schwankte und mehrfach beinahe Unfälle verursachte. Erst durch das Hinzuziehen eines zweiten Streifenwagens konnte das Fahrzeug in Höhe Braunschweig-Flughafen von der Autobahn geleitet werden. Dabei verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit noch auf der Autobahn auf rund 15km/h. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 35-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus hatte sie keine gültige Fahrerlaubnis und es konnten Unfallschäden an ihrem Audi festgestellt werden. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Eine weitere Verkehrsgefährdung ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Am Ende der A392 in Richtung Watenbüttel kam ein BMW aus Salzgitter nach rechts von Fahrbahn ab. Eine der drei Insassen wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass auch hier der 18-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Auch hier wurden eine Blutprobe entnommen und mehrere Verfahren eingeleitet. Insgesamt verzeichnete die Polizei am Wochenende auf der Autobahn und im Stadtgebiet neun Fahrten unter Alkoholeinfluss.

