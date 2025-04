Polizei Braunschweig

POL-BS: Hinweis auf mögliche Einbruchsvorbereitungen

Braunschweig (ots)

10.04.2025

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Broitzem und Lehndorf gemeldet. In zwei Fällen gelangten die Täter durch gewaltsame Einwirkung auf Eingangs- oder Terrassentüren in die Häuser, durchsuchten diese und entwendeten Überwachungskameras. In zwei weiteren Fällen bleib es beim Versuch.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Täter im Vorfeld die Eingangstüren präparierten, um Hinweise auf die Abwesenheit der Bewohner zu erlangen. Dazu wird tags zuvor ein Stück Plastik oder Pappe in den Spalt zwischen Tür und Zarge gesteckt, welches beim Öffnen der Tür herunterfallen würde. Am Folgetag überprüfen die Täter, ob das Plastikstück noch am gleich Ort ist und nutzen möglicherweise die Gelegenheit, um einzusteigen.

Die Polizei warnt daher eindringlich vor diesen Tathandlungen und bittet um erhöhte Wachsamkeit. Aufgrund der Ferienzeit sind viele Braunschweiger verreist, sodass auch ein kurzer Blick auf die Haustür der Nachbarn, dazu beitragen kann einen Einbruch mit weitreichenden Folgen zu verhindern. Mit einer kleinen Geste kann jede und jeder einen Beitrag zur Kriminalitätsprävention leisten.

Die Polizei bittet außerdem um Hinweise zu diesen Tathandlungen. Beobachtungen oder auch Aufnahmen von Überwachungskameras können beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell