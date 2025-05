Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Dieb auf frischer Tat ertappt

Nur 2 Minuten lies eine Kundin bei einem Einkaufsmarkt in der Platzstraße in Bad Saulgau ihren Pkw unverschlossen stehen und musste bei der Rückkehr zum Auto feststellen, dass sich ein Dieb darin zu schaffen machte. Als am Mittwoch gegen 17:45 Uhr die Geschädigte ihren weißen VW T-Cross für diesen kurzen Augenblick ohne es abzuschließen und unbeaufsichtigt abstellte, wollte ein bislang unbekannter Täter die Gunst nutzen, beugte sich ins Fahrzeug und durchwühlte bereits die dort befindliche Handtasche. Als die Geschädigte den Dieb entdeckte, erschrak dieser und entfernte sich fluchtartig von der Örtlichkeit. Da die Geschädigte ihre Geldbörse bei sich trug, konnte der Dieb wohl nichts für ihn Brauchbares auffinden und machte sich ohne Diebesgut von dannen. Zeugen zu der Tat oder auffälligen Personen im Bereich des Tatortes werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 482-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere geht es hierbei um den bislang unbekannten Täter, welcher als 45-50 Jahre mit kräftiger Statur beschrieben wurde. Er trug vermutlich eine dunkelrote Lederjacke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell