Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brennender Baum am Hansaring

Werne (ots)

13.02.2025 > 19:13 Uhr - 20:25 Uhr

Am Donnerstagabend wurde der Löschzug Mitte um 19:13 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - unklare Rauchentwicklung aus einem Baum" in die Straße Hansaring in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung und Funkenflug aus einem Baum am dortigen Fußgängerweg, welcher zur Straße Thünen führt, wahrnehmbar. Ein Trupp nahm Löscharbeiten mit einem C-Rohr an dem Baum vor. Da der Baum von innen hohl war, gestalteten sich die Löscharbeiten anfangs schwierig. Um besser an den Brandherd heranzukommen wurde ein Teil des Baumes mittels Kettensäge abgesägt. Der Bereich wurde abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Ebenfalls wurde aufgrund der kühlen Temperaturen der Gehweg mit Streusalz abgestreut, damit keine Gefährdung für Fußgänger oder Radfahrer entstehen kann.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 20:25 Uhr gemeldet werden.

