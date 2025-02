Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verkehrsunfall auf der Stockumer Straße

Werne (ots)

11.02.2025 > 01:50 Uhr - 02:40 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wurde der Löschzug Mitte um 01:50 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - PKW gegen stehenden PKW // eine verletzte Person // auslaufende Betriebsstoffe" in die Stockumer Straße in Werne - Evenkamp alarmiert.

Bei Eintreffen wurde eine verletzte Person bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Trümmerteile wurden von der Fahrbahn beseitigt, sodass der Verkehr wieder durch die Polizei freigegeben werden konnte. Die Stockumer Straße war in beide Fahrtrichtungen für die Dauer der Arbeiten gesperrt.

Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 02:40 Uhr gemeldet werden.

