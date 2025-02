Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Kaminbrand an der Robert-Koch-Straße

Werne (ots)

Am Freitagabend wurde der Löschzug 1 Mitte um 17:27 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - Kaminbrand" in die Robert-Koch-Straße in Werne - Mitte alarmiert.

In einem Kamin hatte sich Ruß entzündet, welcher zu einem Funkenflug führt und die Feuerwehr alarmieren lies. Ein Trupp nahm das Schornsteinfegerwerkzeug über die Drehleiter vor, um den Kamin zu Kehren. Ein weiterer Trupp entnahm das Brandgut aus dem Kamin im Keller und brachte es ins Freie. Während der Arbeiten kontrollierte ein dritter Trupp mit der Wärmebildkamera den Kamin und das Gebäude, damit bei Temparaturveränderungen oder Rauchaustritt umgehend gehandelt werden konnte. Dies war zum Glück nicht erforderlich. Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt und es gab keine Verletzten, sodass die Einsatzstelle nach den Arbeiten der Feuerwehr dem Bewohner übergeben werden konnte.

Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 19:00 Uhr gemeldet werden.

