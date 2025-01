Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verabschiedung des langjährigen Brandschutztechnikers Heinz Westbomke

Werne (ots)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde der langjährige Brandschutztechniker Heinz Westbomke von Bürgermeister Lothar Christ verabschiedet und erhielt ein Präsent für sein langes Wirken.

Hauptbrandmeister Heinz Westbomke hat sich fast 25 Jahre um den Bereich "Vorbeugender Brandschutz" in der Stadt Werne engagiert. So führte er viele Jahre als Brandschutztechniker Brandverhütungsschauen durch, nahm an wiederkehrenden Prüfungen durch die Bauaufsicht teil, stand als Berater in Brandschutzfragen für zahlreiche Betriebe, Unternehmen und der Bauaufsicht zur Verfügung. Darüber hinaus begleitete er unzählige Bauvorhaben und konnte stets mit seinem Fach- und Sachverstand helfen. Darüber hinaus bildete er jahrelang Brandschutzhelfer aus und unterwies Mitarbeiter von Firmen im Umgang mit Feuerlöschern.

An der Feierstunde nahmen neben Bürgermeister Lothar Christ auch Wehrführer Thomas Temmann, Ordnungsdezernentin Kordula Mertens, Ordnungsamtsleiter Werner Kneip, Jens Bongers und Jens Ravenschlag von der Brandschutzdienststelle des Kreises Unna sowie die Ehefrau von Heinz, Angelika Westbomke teil.

Angelika Westbomke erhielt als kleines Dankeschön für die "Freigabe" ihres Ehemannes einen Blumenstrauß vom Bürgermeister. Bei Kaffee und Kuchen ließ man das lange Wirken von Heinz Westbomke Revue passieren.

