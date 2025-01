Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zusammenfassung der sturmbedingten Ereignislage im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz

Koblenz (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums in Koblenz kam es am heutigen Nachmittag bedingt durch örtlich starke Sturmböen zu einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen. Viele Straßen waren durch umgefallene Bäume, heruntergefallene Äste und umgekippte Beschilderungen kurzfristig gesperrt. Der Verkehrsfluss konnte jedoch bis in die Abendstunden wiederhergestellt werden. Sachschäden an geparkten Fahrzeugen waren vielerorts durch heruntergewehte Dachziegel zu verzeichnen. Zwischen Faid und Büchel kippte ein LKW-Anhänger bei starken Sturmböen um und beschädigte einen Lieferwagen im Gegenverkehr. Hierbei war lediglich mittlerer Sachschaden entstanden. Alle Unfallbeteiligten blieben jedoch unverletzt. In Nörtershausen stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Hier wurde das Dach von einem Ast beschädigt. Schaden: ca. 20.000 Euro. Auf dem Flughafengelände in Mendig wurde ein im Außenbereich abgestelltes Flugzeug von den Sturmböen gegen ein Flughafengebäude geweht. Auf dem Weg dorthin streife das Fluggerät einen geparkten Transporter, so dass insgesamt ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden sein dürfte.

