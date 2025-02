FW-WRN: Zahlreiche Beförderungen bei der Löschgruppe Langern

Freiwillige Feuerwehr Werne

Die Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne ist am Samstag, 1. Februar 2025, zu ihrer Jahreshauptversammlung im Gerätehaus am Osticker Berg zusammengekommen.

Der Leiter der Löschgruppe, Marc Mennes, konnte dazu neben der Einsatzabteilung, der Unterstützungsabteilung und der Ehrenabteilung mit Thomas Temmann und seinen beiden Stellvertretern Tobias Tenk und Sven Schubert die gesamte Leitung der Feuerwehr Werne begrüßen. Auch die Stadt Werne als Träger der Feuerwehr war durch den Leiter des Ordnungsamts Werner Kneip, zugleich Mitglied der Löschgruppe Langern, und Petra Jäger ebenfalls vom Ordnungsamt vertreten. Thomas Temmann dankte den Langener Feuerwehrleuten für ihre Einsatzbereitschaft bei Alarmierungen und Übungen sowie für die Teilnahme an Lehrgängen. Marc Mennes betonte den besonderen Zusammenhalt in der Einheit und richtete den Blick auf kommende Ereignisse. So feiert die Löschgruppe im Juni mit einem Fest ihr 105-jähriges Bestehen. Er rief dazu auf, weiter Interessierte für das wichtige Ehrenamt in der Feuerwehr zu gewinnen. Zudem dankte er dem im Laufe des Jahres nach 18 Jahren an der Spitze der Feuerwehr Werne ausscheidenden Thomas Temmann schon jetzt für seine Leistungen und die gute Zusammenarbeit mit der Löschgruppe Langern.

Thomas Temmann konnte zahlreiche Beförderungen vornehmen. Gideon Schake erhielt die Ernennung zum Feuerwehrmann. Lars Zimmermann ist nun Oberfeuerwehrmann. Zum Hauptfeuerwehrmann konnte Bastian Kaspers befördert werden. Nach bestandenem Gruppenführer-Lehrgang ist Christoph Hüsken nun Brandmeister. Marc Mennes hat den Zugführer-Lehrgang erfolgreich absolviert und wurde zum Brandinspektor befördert. Die ebenfalls anstehenden Beförderungen von Billie-Jean Böckmann und Bernhard Kuchler zur Hauptfeuerwehrfrau beziehungsweise zum Hauptfeuerwehrmann werden schnellstmöglich nachgeholt, da sie verhindert waren und an der Versammlung nicht teilnehmen konnten.

Von der Einsatzabteilung in die Unterstützungsabteilung wechselte Wilfried Evers, der bereits seit 1977 in der Feuerwehr aktiv ist und nun abseits der Alarmierungen seine Tatkraft und Erfahrung einbringen wird. Für seinen langjährigen Einsatz dankte Marc Mennes dem erfahrenen Brandbekämpfer mit würdigenden Worten.

Mit der Versetzung von Wilfried Evers versehen in Langern nun 21 Feuerwehranghörige den Dienst in der Einsatzabteilung. Vier Mitglieder gehören der Unterstützungsabteilung an, acht der Ehrenabteilung. Die Einheit rückte im vergangenen Jahr zu 28 Einsätzen aus. Das waren sechs weniger als 2023. Der Rückgang erklärt sich wesentlich dadurch, dass Werne 2024 von schweren Stürmen oder Starkregenereignissen weitgehend verschont geblieben ist. Zu den großen Einsätzen, zu denen die Löschgruppe 2024 alarmiert wurden, gehörten ein umgestürzter Gülleanhänger an der Steinbahn im Mai, das verheerende Feuer in einer Doppelhaushälfte an der Körnerstraße im Oktober sowie im November der Brand des Batteriespeichers einer Photovoltaikanlage an der Bahnhofstraße. Zudem engagiert sich die Löschgruppe im Langener Dorfleben. So richtet sie einen sommerlichen Grillabend und den traditionellen Martinszug aus.

Bei den Wahlen wurden folgende Posten besetzt: Erster Kassierer bleibt Bastian Kaspers, zweiter Schriftführer ist nun Bernhard Kuchler, zur zweiten Kassenprüferin wählte die Versammlung Leonie Bispinghoff. Einen besonderen Dank richtete Sven Kleine, stellvertretender Leiter der Löschgruppe, an Werner Kneip, der nach über 20 Jahren in der Schriftführung aus dieser Funktion ausschied. Dank erfuhr auch Christoph Hölscher aus der Unterstützungsabteilung, der sich in der Brandschutzerziehung in Werne einbringt.

Wer die Löschgruppe Langern kennenlernen möchte und sich für das Ehrenamt in der Feuerwehr interessiert, ist herzlich eingeladen, unverbindlich vorbeizuschauen. Interessierte sind bei den Dienstabenden stetes willkommen. Sie finden immer mittwochs in den geraden Kalenderwochen im Gerätehaus am Osticker Berg 61 statt. Beginn ist um 19:30 Uhr. Kontakt für Interessierte: langern@feuerwehr-werne.de, Oberbrandmeister Sven Kleine: 0 160 / 92 16 56 08.

