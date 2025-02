Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahresfest des Löschzuges Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Das Jahresfest vom Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne fand am Sonntag, den 09.02.2025 um 09:30 Uhr erstmalig im neuen Feuerwehrgerätehaus an der Werner Straße statt. Anwesend waren neben allen aktiven Kameradinnen und Kameraden mit Ihren Ehepartnerinnen und Ehepartnern auch die Ehren- und Unterstützungsabteilung mit ihren Partnerinnen und Partnern. Ebenfalls konnte Rasche den Leiter der Feuerwehr, Thomas Temmann, sowie einen der beiden Stellvertreter, Tobias Tenk, begrüßen.

Nach der herzlichen Begrüßung durch den Löschzugführer Christian Rasche folgte ein kleiner Jahresrückblick.

Im Löschzug Stockum sind aktuell 46 aktive Kameradinnen und Kameraden im Einsatzdienst. Sieben Kameradinnen und Kameraden gehören der Unterstützungsabteilung an und 14 Kameraden der Ehrenabteilung. Acht Jugendliche aus Stockum sind derzeit in der Jugendfeuerwehr aktiv. Zusätzlich unterstützen den Löschzug zwei Kameraden, die tagsüber in Stockum arbeiten.

Im Jahr 2024 wurde der Löschzug zu insgesamt 79 Einsätzen alarmiert (2023: 78 Einsätze). Davon waren 32 Einsätze aufgrund von ausgelösten Brandmeldeanlagen, Fehlalarmen und sonstigen Einsätzen. 18 Mal musste der Löschzug zu Brandeinsätzen ausrücken und 19 Mal zur Technischen Hilfe. Sieben Ölspuren haben den Löschzug beschäftigt, ein Notrufausfall, wo das Gerätehaus besetzt worden ist und eine Brandsicherheitswache.

Besonders erwähnte Rasche, dass sich im Einsatz niemand verletzt hat und alle gesund zu den Familien zurückgekehrt sind.

Der Löschzug Stockum hat in 2024 insgesamt 24 Dienstabende veranstaltet, sowie einige Sonderdienste wie zum Beispiel der Tanz in den Mai, der Videodreh des Imagefilms, Arbeiten rund um den Neubau des Gerätehauses sowie letztlich der Umzug und die Einweihung des Feuerwehrgerätehauses.

Ebenfalls wurden zahlreiche Lehrgänge und Seminare besucht. Insgesamt konnten zehn neue Kettensägenführer ausgebildet werden, sowie der Grundlehrgang, Maschinisten für Löschfahrzeuge, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker und Truppführer.

Auch konnten im Jahr 2024 insgesamt zwei Kameraden aus dem Löschzug Stockum den Gruppenführer-Basislehrgang und ein Kamerad den Verbandsführer-Lehrgang am Institut der Feuerwehr NRW besuchen.

Rasche bedankte sich besonders bei den Kameradinnen und Kameraden, die Sonderfunktionen übernommen haben. Dies sind zum einen die Betreuer in der Jugendfeuerwehr, aber auch die Gerätewarte, Getränkewarte, die Brandschutzfrüherzieher, die Reinigungskraft und die Kassierer, Schriftführer oder auch "Dekorateure".

Der Leiter der Feuerwehr, Thomas Temmann, konnte folgende Beförderungen vornehmen:

Melanie Marggraf und Lena Lotka-Marggraf konnten zur Feuerwehrfrau befördert werden. Robin Breuker, Hendrik Dahlhoff und Tobias Menzel wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Markus Budde konnte zum Unterbrandmeister befördert werden.

Mike Georg und Nils Lonsky wurden zu Brandmeistern befördert und Nils Wienstroer konnte zum Brandoberinspektor befördert werden.

Marcel Kaleta konnte für die Dauer von sechs Jahren zum Sicherheitsbeauftragten der Freiwilligen Feuerwehr Werne ernannt werden.

Der Morgen klang bei gemütlichem Beisammensein und gutem Frühstück im neuen Schulungsraum aus.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell