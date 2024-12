Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Taschendiebe unterwegs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz;

Tatzeit: 13.12.2024, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist ein Kunde eines Bekleidungsgeschäfts in Gronau. Der Mann hatte sich am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in dem Geschäft am Kurt-Schumacher-Platz aufgehalten. Beim Bezahlen an der Kasse stellte er den Verlust seiner Geldbörse aus seiner Handtasche fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell