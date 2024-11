Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Ochtruper Straße

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 22.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Ochtruper Straße (B403) / Straße Bauerschaft in Bad Bentheim. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, davon zwei schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines VW Passat die Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup. Eine 44-jährige Fahrerin eines Renault Clio beabsichtigte von der Straße Bauerschaft die Ochtruper Straße zu überqueren und die Fahrt auf der Straße Up de Högte fortzusetzen. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden Passat. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Clio auf der Fahrbahn stehenblieb, während der andere Pkw in den Straßengraben geschleudert wurde.

Infolgedessen wurde der 35-Jährige und die 44-Jährige schwer und der 48-jährige Beifahrer im Clio leicht verletzt. Die Beteiligten wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Frontschaden.

