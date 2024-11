Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Samstag kam es in Haren auf der Straße Peterdose-West zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Dabei beleidigte und bedrohte der bislang unbekannte Radfahrer den 56-jährigen Fußgänger. Der unbekannte Mann wird als etwa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er habe dunkle Kleidung getragen und hatte einen Hund bei sich. Er war auf einem schwarzen Damenrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

