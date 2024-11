Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Wohnhaus in Brand geraten - Bewohner glücklicherweise nur leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Gutshofstraße in Papenburg informiert. Dank der schnellen Reaktion der Bewohner und eines zufällig vorbeifahrenden Autofahrers konnte sich eine Familie in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr Papenburg war mit 11 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Gleichzeitig trafen zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug ein. Die Bewohner ein 38-Jähriger und eine 41-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein vorbeifahrender Autofahrer unterstützte, indem er die Kinder in Sicherheit brachte und die Feuerwehr alarmierte.

Der 38-Jährige erlitt bei einem Versuch, das Feuer zu kontrollieren, leichte Verletzungen an der Hand. Die Familie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, blieb jedoch ansonsten unverletzt. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Schaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Die Polizei erinnert an die allgemeine Vorsicht im Umgang mit potenziellen Brandgefahren. Offene Flammen und andere Gefahrenquellen vor allem in der anstehenden Adventszeit sollten stets umsichtig gehandhabt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell