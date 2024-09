Polizei Münster

POL-MS: Vier Pkw im Kreuzviertel mit Farbe beschmiert - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag (06.09.2024, 12 Uhr - 07.09.2024, 14 Uhr) im Kreuzviertel vier Pkw mit rotbrauner Farbe beschmiert haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die betroffenen Autos waren in der Raesfeldstraße und in der Kettelerstraße geparkt, nur etwa 140 Meter voneinander entfernt. An einem der Fahrzeuge in der Raesfeldstraße wurde zudem die Heckscheibe beschädigt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

