Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Autofahrer befährt Gleisbett

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Urbicher Kreuz im Erfurter Süden, als ein PKW in das Gleisbett der Straßenbahn fuhr. Nachdem die Beamten vor Ort eingetroffen sind, haben diese festgestellt, dass der 38-jährige polnische Staatsbürger deutlich alkoholisiert ist. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Zudem konnte der Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mann wurde einer Blutentnahme unterzogen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt und an dem Gleisbett entstand kein sichtbarer Schaden. Das Auto des Fahrers musste aufgrund der Unfallsituation abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer hat sich nun im Rahmen des Strafverfahrens seiner Taten zu verantworten.

Die Polizei weist daraufhin, dass Alkohol am Steuer nicht nur das Leben des Fahrers, sondern auch das anderer Menschen gefährden kann. Verantwortungsbewusstes Handeln ist von großer Bedeutung für die Sicherheit des Straßenverkehrs. (EP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell