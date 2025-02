LPI-EF: Senior prallt mit PKW gegen Straßenlaterne - zwei Verletzte

Sömmerda (ots) - Ein Bürger informierte am Sonnabend die Sömmerdaer Polizei darüber, dass in einem Keller in Sömmerda Diebesgut lagert. Er hatte zuvor Ende Januar 2025 eine Anzeige wegen des Diebstahls seiner zwei Kindermotorräder und seines hochwertigen E-Scooters erstattet. Da ihm von einem Dritten zugetragen wurde, wo sich das Diebesgut befindet begab er sich zu besagten Keller und fand hier zumindest seine zwei ...

