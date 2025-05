Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schlägerei am Bahnhof

Sigmaringen (ots)

Die Polizei in Sigmaringen sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstag gegen 22.18 Uhr am Bahnhof auf Gleis 1 in Sigmaringen. Als die Polizei am Bahnhof eintraf, war lediglich noch ein 22-jähriger Mann mit einer blutenden Platzwunde am Kopf vor Ort. Dieser konnte allerdings nur angeben, dass er von drei männlichen Personen angegriffen und mit einer abgebrochenen Flasche verletzt wurde. Der Mann wurde zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in Krankenhaus verbracht. Zeugen welche zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 104-220 zu melden.

