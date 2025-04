Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Brilon (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Brilon-Messinghausen in Fahrtrichtung Marsberg ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Motorrad und ein PKW, die beide in die gleiche Richtung fuhren. Während des Abbiegevorgangs des vorfahrenden PKW kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 63-Motorradfahrer aus Oelde wurde bei dem Unfall schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige PKW-Fahrer aus Marsberg blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

